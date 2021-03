BVB: Wer ist Dortmund-Neuzugang Soumaila Coulibaly von PSG?

Soumaila Coulibaly ist der erste Neuzugang von Borussia Dortmund für die kommende Saison. Der Franzose folgt einer Tradition - doch was zeichnet ihn aus?

Soumaila Coulibaly heißt der neue Mann bei Borussia Dortmund - und so mancher Fußball-Fan wird sich fragen: Da war doch was?

Tatsächlich spielte bereits ein Soumaila Coulibaly in Deutschland. Im Jahr 2000 war ein Nationalspieler aus Mali von dem ägyptischen Klub Zamalek zum SC Freiburg gewechselt. Später spielte dieser Coulibaly noch bei Borussia Mönchengladbach und dem FSV Frankfurt. Insgesamt zehn Jahre verbrachte er in der Bundesrepublik und wurde zweimal deutscher Zweitligameister.

Sein "Nachfolger" hat ebenfalls Wurzeln in Mali, ist jedoch in Frankreich geboren. Und bei allem Respekt schickt sich der erst 17-Jährige Coulibaly wohl auch an, seinen Landsmann deutlich zu übertrumpfen.