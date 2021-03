Eschborn-Frankfurt auf 19. September verschoben

Der Rad-Klassiker Eschborn-Frankfurt kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant am traditionellen Termin am 1. Mai stattfinden.

Frankfurt am Main (SID) - Der Rad-Klassiker Eschborn-Frankfurt kann aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht wie geplant am traditionellen Termin am 1. Mai stattfinden. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, wird das zur WorldTour zählende Eintagesrennen aufgrund derzeit fehlender Planungssicherheit auf den 19. September verlegt. Eine Absage wie im Vorjahr ist damit vorerst vom Tisch.