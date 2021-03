Weltmeister Frankreich startet mit drei Bayern-Profis in WM-Quali

Fußball-Weltmeister Frankreich vertraut zum Auftakt der WM-Qualifikation auf drei Profis von Rekordmeister Bayern München. Nationaltrainer Didier Deschamps nominierte am Donnerstag die beiden Abwehrspieler Lucas Hernandez und Benjamin Pavard sowie Angreifer Kingsley Coman für die Spiele in der Gruppe D gegen die Ukraine (24. März), in Kasachstan (28. März) und Bosnien-Herzegowina (31. März).