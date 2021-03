Schwanitz zweifelt an Olympia: "Niemand kann die Verantwortung übernehmen"

Christina Schwanitz glaubt derzeit nicht an eine Durchführung der Olympischen Spiele in Tokio. Sie vermutet eine Aufwärmhalle als Schauplatz der Infektionen.

Die frühere Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat nach einer Vielzahl an Coronafällen im Zusammengang mit der Hallen-EM im polnischen Torun erneut Zweifel an der Austragung der Olympischen Sommerspiele in Tokio geäußert.