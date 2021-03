FanQ-Umfrage: 90 Prozent befürworten Boykott der WM in Katar

Die Austragung der Fußball-WM in Katar ist umstritten © FIRO/FIRO/SID

Eine Mehrheit von 90 Prozent befürwortet in einer Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID einen Boykott der Fußball-WM in Katar.

Eine überwältigende Mehrheit von 90 Prozent befürwortet in einer repräsentativen Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID einen Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Damit solle wegen der Menschenrechtsverletzungen im Emirat am Persischen Golf ein deutliches Zeichen gesetzt werden.