Ruhnert hat Verständnis für Bobic: "Auf einmal gehen Türen auf"

Ruhnert wies daraufhin, dass sich im Fußball manche Dinge genau dann ergeben, wenn man es eigentlich gar nicht will. "Auf einmal gehen Türen auf, wo man selbst gebunden ist, aber weiß, dass diese Chance im Jahr drauf obsolet ist. In exponierten Stellungen passiert das in der Wirtschaft übrigens genauso wie im Profisport", sagte der Union-Manager.