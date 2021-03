Europa League mit FC Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Rom und FC Granada

Der FC Arsenal kassiert in der Europa League eine Pleite, erreicht aber trotzdem das Viertelfinale. Gleiches gelingt der AS Rom und dem FC Granada.

Die Londoner verloren zwar das Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus mit 0:1 (0:0), zehrten aber vom Hinspielerfolg: In Griechenland hatten die Gunners mit 3:1 gewonnen. Tottenham Hotspur musste dagegen zittern, bei Dinamo Zagreb ging es beim Stand von 0:2 (0:0) in die Verlängerung.

Roma und Granada im Viertelfinale

Die AS Rom kam dagegen souverän eine Runde weiter. Der italienische Spitzenklub gewann nach dem 3:0 im Hinspiel gegen Schachtjor Donezk auch in der Ukraine mit 2:1 (0:0). ( SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Europa League )

Für die Norweger von Molde FK, in der Runde zuvor Bezwinger der TSG Hoffenheim, ist die Europacup-Saison indes beendet. Gegen den FC Granada genügte ein 2:1 (1:0) nicht, das Hinspiel hatte Molde mit 0:2 verloren. Coronabedingt fanden beide Spiele auf neutralem Platz in Budapest statt. Das Viertelfinale wird am Freitag ausgelost.