Formel 1: Red Bull mit neuem Super-Sprit? Das steckt dahinter

Angriff auf Mercedes: Der Plan von Verstappen und Co mit dem neuen RB16B

Das Auto wurde optimal an die neuen Regeln angepasst, die hauptsächlich durch die Beschneidung des Unterbodens sechs bis zehn Prozent weniger Bodenhaftung bringen. Motorpartner Honda hat seinen Hybridantrieb extrem verbessert und soll 20 Zusatz-PS generiert haben. Und jetzt hat Schmierstofflieferant ExxonMobil verraten, dass sie neues Benzin und Öl gemixt haben, um ebenfalls zum erstrebten Titelgewinn beizutragen.

ExxonMobil will Red Bull zum WM-Titel verhelfen

Man muss wissen: Jeder Motorhersteller arbeitet eng mit einem Mineralkonzern zusammen, um optimal aufgestellt zu sein. ExxonMobil - Lieferant und Ex-Eigentümer der deutschen Tankstellenkette Esso - ist der Partner von Red-Bull-Honda, Petronas beliefert Mercedes, Shell Ferrari. Der Formel-1-Sprit von Ferrari entsteht etwa in einem Speziallabor in Hamburg.

Aber natürlich will Red Bull es besser machen als die anderen ( Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER ).

Benzin in der Formel 1: 99 Prozent wie von der Tankstelle, aber ...

Ex-Mercedes-Motorenchef Mario Illien erklärt: "Ein handelsüblicher Motor muss effizient sein, soll wenig verbrauchen und extreme Haltbarkeit aufweisen. Er soll 200.000 Kilometer ohne Probleme laufen oder sogar noch mehr. Beim Formel-1-Motor will man die maximale Leistung bei wenig Verbrauch haben. Seine Haltbarkeit ist aber begrenzt. Mehr als 4000 Kilometer sind nicht geplant. Das heißt, bei der Zündung geht man so nah wie möglich an die Klopfgrenze."