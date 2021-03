FC Bayern setzt Zeichen gegen Rassismus - Neuer mit besonderer Kapitänsbinde

Der FC Bayern München setzt wieder auf "Rot gegen Rassismus". Manuel Neuer, Lina Magull & Co. werden besondere Kapitänsbinden tragen.

Der FC Bayern München setzt am Wochenende erneut ein Zeichen.

Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt gab, werden Manuel Neuer, Lina Magull und Nicolas Feldhahn bei den Spielen ihrer Mannschaften am Wochenende Kapitänsbinden mit dem Aktionsmotto "Rot gegen Rassismus" tragen.

Hainer: Kampf gegen Rassismus "Teil unserer Vereinskultur"

Das Motto wird auch am Samstag bei Bayerns Spiel gegen Stuttgart in der Allianz Arena sowie im Audi Dome, wo die Basketballer am Freitag gegen Anadolu Efes Istanbul spielen, durch besondere Eckfahnen oder Tribünenbanner präsent sein. Zudem werden von allen vier Teams Aufwärmshirts mit "Rot gegen Rassismus" getragen.