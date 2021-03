Robin Koch in Meine Bayern-Woche-Podcast: Wir können Europameister werden

Am vergangenen Samstag schloss sich für Robin Koch der Kreis. Im Rückspiel von Leeds United gegen den FC Chelsea stand der Innenverteidiger endlich wieder im Aufgebot des Premier-League-Aufsteigers.

16 Spiele lang hatte der ehemalige Freiburger zuschauen müssen, nachdem er sich am 5. Dezember im ersten Aufeinandertreffen mit den Blues eine Knieverletzung zugezogen hatte, die eine Operation unumgänglich machte.

Koch verzichtet auf WM-Quali-Auftakt

Bis dahin hatte Koch in seiner ersten Saison auf der Insel nach seinem Wechsel für 13 Millionen Euro Ablöse noch keine Minute verpasst.

Auch in der Nationalmannschaft hatte er sich zunehmend etabliert, das 0:6 gegen Spanien am 17. November des Vorjahres war Kochs einzige Niederlage in bislang sieben Einsätzen für Deutschland.