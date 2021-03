DEL: Eisbären verlängern mit Cheftrainer Aubin

Nach 24 Spielen in der Nord-Gruppe steht Berlin mit 52 Punkten an der Spitze. Der Vorsprung auf Rang fünf in der Staffel, der nicht mehr zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt, beträgt schon 19 Zähler. Berlin muss in der Hauptrunde noch insgesamt 14 Spiele gegen die sieben Teams aus dem Süden absolvieren.