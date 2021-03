Medien: NBA will Vorschriften für Geimpfte lockern

Die NBA will Corona-Vorschriften lockern © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/SID/KEVIN C. COX

Im Zuge der fortschreitenden Impfungen in den USA will die NBA ihre Corona-Vorschriften für Spieler und Trainer lockern, die beide Dosen erhalten haben. Das geht aus einem Schreiben an die Teams hervor, das dem TV-Sender ESPN vorliegt.