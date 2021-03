NiP unterstützt "Earth Hour"-Initiative der WWF

Die alljährliche "Earth Hour"-Initiative der WWF findet am 27. März statt und wird von eSport-Organisation Ninjas in Pyjamas unterstützt. Zahlreiche Streamer nehmen teil.

Die Naturschutzorganisation WWF hat sich für ihre jährliche "Earth Hour"-initiative (z. dt. "Stunde der Erde") einen Unterstützer im eSport gesichert. Die Ninjas in Pyjamas (NiP) werden zwischen dem 12. und 28. März Livestreams starten, um auf den Klimawandel und den Naturschutz aufmerksam zu machen. Zudem wird eine globale Spendenaktion laufen, die den WWF-Projekten zugutekommen soll.

Ninjas in Pyjamas streamen für WWF

Streamer, die eine gewissen Spendenbetrag erzielen, profitieren ebenfalls. Für 100.000 US-Dollar Spendensumme erhält der Streamer beispielsweise eine internationale Wildlife-Abenteuerreise. Über 100 Spieler aus CS:GO, Valorant, FIFA oder Rainbow Six Siege haben ihre Zusage am Projekt bereits bestätigt und werden an diesem Tag für WWF streamen.