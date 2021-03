Frankfurt bangt vor "Abnutzungskampf" gegen Union um Hinteregger

"Er hat individuell trainiert", sagte Trainer Adi Hütter am Donnerstag auf der Pressekonferenz: "Ich denke, es wird ein Wettlauf mit der Zeit, ob es sich bis zum Spiel am Samstag ausgeht." Der Österreicher hatte schon das letzte Spiel in Leipzig (1:1) wegen einer leichten Zerrung der Faszie des linken Oberschenkels verpasst.