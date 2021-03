Rumänien rechnet mit 25-prozentiger Stadionauslastung bei EM

Vier EM-Spiele sollen in Bukarest ausgetragen werden © FIRO/FIRO/SID

Die rumänischen Behörden haben einer 25-prozentigen Stadionauslastung bei den Spielen der Fußball-Europameisterschaft 2021 (11. Juni bis 11. Juli) in Bukarest grundsätzlich zugestimmt. Wie der nationale Fußballverband am Donnerstag mitteilte, sollen in der Arena Nationala etwa 12.000 der 55.000 verfügbaren Plätze für Zuschauer geöffnet werden.