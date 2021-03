2. Bundesliga: SC Paderborn - Karlsruher SC LIVE im TV, Stream, Ticker

Der SC Paderborn empfängt im einzigen Freitagsspiel der 2. Bundesliga den KSC. Die Gäste wollen wieder den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen.

Aufgrund von Coronafällen steht am Freitag in der 2. Bundesliga nur eine Partie auf dem Programm.

Am Abend empfängt der SC Paderborn den Karlsruher SC in der Benteler-Arena.

Während sich das Heimteam im grauen Tabellenmittelfeld der zweiten Liga befindet, geht es für die Gäste aus Karlsruhe darum, den Anschluss an die Spitzengruppe wieder herzustellen. ( Tabelle der 2. Bundesliga ) ( Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga ).

Zweite Liga heute: SC Paderborn empfängt den KSC

Aktuell liegt der KSC fünf Punkte hinter Rang drei und hat damit noch gute Chancen auf ein Erreichen des Relegationsplatzes am Saisonende. Zuletzt spielte die Elf von Trainer Christian Eichner allerdings zweimal nur 0:0 und verschenkte damit vier wichtige Punkte.

Die Paderborner hingegen gewannen zwar am vergangenen Spieltag mit 2:0 gegen den FC St. Pauli, verloren jedoch die zwei vorherigen Spiele. Damit hat das Team von Trainer Steffen Baumgart als Tabellenneunter in dieser Saison nichts mehr mit dem Aufstiegskampf zu tun. Immerhin: die Ostwestfalen können ohne Abstiegssorgen in den Saisonendspurt gehen. Auf Rang 16 hat der SCP elf Punkte Vorsprung.