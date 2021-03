Bundesliga heute: Arminia Bielefeld - RB Leipzig live im TV, Stream, Ticker

RB Leipzig trifft in der Bundesliga zum Auftakt des 26. Spieltags auf Arminia Bielefeld. Im Titelrennen muss dringend ein Sieg her.

"Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, kommt es nicht mehr zum großen Showdown mit den Bayern, vorausgesetzt die Bayern gewinnen gegen Stuttgart", stellte Nagelsmann klar. Durch Leipzigs mageres 1:1 am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt ist der Vorsprung der Bayern (58) auf vier Punkte angewachsen. Nach der Länderspielpause treffen beide Top-Teams Ostersamstag in Leipzig aufeinander. ( Bundesliga: Die Tabelle )

Nagelsmann berichtet von Zeit mit Kramer bei TSG

Bundesliga: Arminia trifft auf Leipzig

In Bielefeld ist man offensichtlich auch froh, Kramer zu haben. Vor allem der überraschende 2:1-Sieg am letzten Spieltag bei Bayer Leverkusen machte den Arminen wieder Mut. Man habe viel Druck verspürt, zumal man durch den Mainzer Sieg zwischendurch sogar auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sei, meinte Bielefelds Keeper Stefan Ortega. "Die Art und Weise, wie wir dann in Leverkusen damit umgegangen sind, spricht für sich", so Ortega.