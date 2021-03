Rolfes: "Ein Jahr ohne Europa nicht vorstellbar"

Sportdirektor Simon Rolfes vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen warnt eindringlich vor dem Verpassen eines Europacupranges in dieser Saison.

Sportdirektor Simon Rolfes vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen warnt eindringlich vor dem Verpassen eines Europacupranges in dieser Saison. "Mit unserem Kader ist trotz der vielen Ausfälle ein Jahr ohne Europa nicht vorstellbar. Das ist auf gar keinen Fall unser Anspruch", sagte der Ex-Nationalspieler der Bild .

Der Werks-Klub muss nach der 1:2-Heimpleite am vergangenen Sonntag gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld und nur einem Sieg in den letzten sieben Pflichtspielen derzeit um einen Europacupplatz bangen.

Die Galligkeit und Giftigkeit habe gegen Bielefeld gefehlt, so Rolfes: "In so einer Situation müssen alle Spieler Haltung zeigen, Aggressivität, einen klaren Willen. Die Spieler sind gefordert, einzeln und als Mannschaft. Das erwarten wir."