Rosberg über Mick Schumacher: "Braucht Zeit und Geduld"

Der frühere Weltmeister Nico Rosberg kann als Sohn des Ex-Champions Keke Rosberg die Gefühlswelt von Mick Schumacher nachvollziehen und fordert den Formel-1-Neuling zu Geduld mit sich selbst auf. "Es ist nicht einfach, der 'Sohn von' zu sein. Und bei Mick ist es ja nochmal um zehnfach multipliziert schwieriger, weil die Zeiten von Michael noch nicht so lange her sind und er noch viel erfolgreicher war", sagte der 35-Jährige bei Sport1.

Schumacher, der am Montag 22 Jahre alt wird, feiert am 28. März in Bahrain sein Grand-Prix-Debüt für den Haas-Rennstall, der am Ende des Feldes erwartet wird.