FIFA 21: TOTW #25 bringt 93er-Kevin De Bruyne - Ronaldo fehlt

Wie jede Woche durften sich die FIFA21-Ultimate-Team-Fans seit gestern Abend über das neuste Team of the Week freuen. Nach Release herrschte vielerorts Unverständnis.

Angeführt wird die neuste Ausgabe des Team of the Week (TOTW) von Kevin De Bruyne. Der Belgier in Diensten von Manchester City kommt auf einen 93er-Gesamtwert und überzeugt in fast allen relevanten Kategorien. Und auch wenn sich der 29-jährige seine Nominierung für das TOTW durch sein Tor beim 2:0-Sieg seiner Citizens im Champions-League-Achtefinal-Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach durchaus verdient hat, rieben sich einige aus der FIFA-Community verwundert die Augen.