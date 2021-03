Ski Alpin: Auch Super-G-Rennen abgesagt

Auch die Super-G-Rennen in Lenzerheide sind abgesagt © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Das Wetter beeinflusst nach wie vor massiv die letzten Entscheidungen im alpinen Ski-Weltcup. Nach den Abfahrten am Mittwoch mussten am Donnerstag beim Saisonfinale in Lenzerheide/Schweiz (bis 21. März) auch die Super-G-Rennen abgesagt werden. Grund waren erneut starker Schneefall und Nebel.