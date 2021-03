LEC: Ex-Schalker Odoamne über seinen Wechsel zu Rogue

Rogues Toplaner Odoamne im Interview

Die Abstimmung für den LEC Spring Split MVP läuft gerade und Odoamne ist sicherlich einer der Top-Favoriten für die Auszeichnung. Laut eigener Aussage spielt er derzeit sein bestes LoL, was umso erstaunlicher ist, bedenkt man, wie lange er schon in der Szene mitmischt. Mit 18 Jahren fing er bei Absolute Legends an. 2014 folgte der Wechsel zu H2K und damit zur ersten namhaften eSports-Organisation.

"Ich würde sagen, ich bin an meinem Leistungshöhepunkt gerade. Ich bin auch in der Vergangenheit in Rostern gewesen, die sehr gut waren, wie das 2016er H2K, aber ich denke, dass wir damals nicht alles aus dem Team herausholen konnten. Einfach deshalb, weil ich damals nicht so gut war, wie ich es jetzt bin."