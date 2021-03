Nach Weltcup in Budapest: Vier Coronafälle bei deutschen Fechtern

Im Kreis der deutschen Fechter hat es nach dem Weltcup in Budapest gleich vier Coronafälle gegeben.

Im Kreis der deutschen Fechter hat es nach dem Weltcup in Budapest gleich vier Coronafälle gegeben. Wie der Deutsche Fechter-Bund (DFB) mitteilte, gehören zu den Betroffenen zwei Sportler der Nationalmannschaft. Das gesamte Team begab sich deshalb vorsorglich in Selbstisolation, nach erneuten Tests soll über weitere Maßnahmen entschieden werden.

"Die positiven Testergebnisse stammen ausschließlich von Corona-Nachkontrollen in Deutschland", sagte DFB-Sportdirektor Sven Ressel: "Es ist sicher anzunehmen, dass die Infektionen im Rahmen des Weltcups aufgetreten sind, da sämtliche Testresultate des deutschen Teams vor der Anreise, beim Check-In in Budapest und vor der Abreise negativ waren." Auch andere Nationen hatten bereits über Coronainfektionen bei Athleten oder Kampfrichtern im Anschluss an die Wettkämpfe informiert.