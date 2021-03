Eiskunstlauf-DM im olympischen Winter nach Neuss vergeben

Eiskunstlauf-DM im Dezember findet in Neuss statt © AFP/SID/MLADEN ANTONOV

Die deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften werden im olympischen Winter am 11./12. Dezember dieses Jahres in Neuss stattfinden. Dies beschloss das Präsidium der Deutschen Eislauf-Union. Die Stadt am Niederrhein setzte sich gegen den Mitbewerber Hamburg durch.