"Hiobsbotschaft": Auch Snowboarderin Loch beendet ihre Karriere

Die erfolgreichen deutschen Snowboarderinnen verlieren eine weitere Leistungsträgerin: Nach der zweimaligen Weltmeisterin Selina Jörg wird am Wochenende in Berchtesgaden nun auch Cheyenne Loch ihre letzten Rennen im Weltcup bestreiten. Die 26-Jährige vom SC Schliersee hatte in der Vergangenheit immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen, unter anderem erlitt sie zwei Kreuzbandrisse und laborierte an anhaltenden Problemen mit dem Sprunggelenk.