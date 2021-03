Chemnitzer Turnskandal: Olympiastützpunkt kontert mit Gegenexpertise

Chemnitzer Turnskandal geht in die nächste Runde © FIRO/FIRO/SID

Der Streit um die suspendierte Chemnitzer Kunstturntrainerin Gabi Frehse geht in eine neue Runde. Der Olympiastützpunkt hat mit einer Gegenexpertise einen Kontrapunkt zu einem vom Deutschen Turner-Bund (DTB) initiierten Untersuchungsbericht gesetzt.

Autor der Chemnitzer Expertise ist Udo Rudolph, Professor für Allgemeine und Biopsychologie am Institut für Psychologie der TU Chemnitz. "Es gibt eine Vielzahl von Indikatoren, die für deutliche Mängel in der Durchführung der Untersuchung sprechen", heißt es in Rudolphs Schlussfolgerungen.