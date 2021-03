Formel 1: Saudi-Arabien stellt Hochgeschwindigkeitskurs vor

Die Formel 1 gastiert im Dezember in Saudi-Arabien © AFP/SID/AMER HILABI

Die Formel 1 hat am Donnerstag Details zum Großen Preis von Saudi-Arabien preisgegeben.

Längster Stadtkurs im Rennkalender, eine der schnellsten Strecken des Jahres: Die Formel 1 hat am Donnerstag Details zum Großen Preis von Saudi-Arabien preisgegeben, der am 5. Dezember in Dschidda Premiere feiern soll.