Real Madrid: Experte warnt Eden Hazard vor Operation, sonst droht Karriereende

Real Madrids Eden Hazard fällt erneut aus. Es scheint als sei kein Ende des Verletzungsdramas in Sicht.

"Eine dritte Operation am Knöchel von Eden Hazard ist sehr riskant, es könnte die Gefahr bestehen, dass der Spieler nicht mehr Fußball spielen kann", erklärte der renommierte Spezialist im spanischen Radioprogramm El Transistor.

Hintergrund: Hazard hatte am vergangenen Samstag nach über einem Monat Pause aufgrund einer Verletzung im Oberschenkel sein Comeback in La Liga gegeben. Am Montag bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo dann die bittere Nachricht: der 30-Jährige fehlt Real erneut mehrere Wochen. (Service: Tabelle von La Liga)