München droht EM-Aus: UEFA mit neuer Aussage zu Fans in Stadien

Wird die EM auch in der Allianz Arena ausgetragen? Diese Frage ist weiter offen © Imago

Die UEFA will die EM im Sommer vor Fans stattfinden lassen. Für München könnte dieser Entschluss das vorzeitige Aus bedeuten - nun gibt es eine neue Entwicklung.

Am Mittwoch hat UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die Durchführung von Geisterspielen bei der Europameisterschaft im Sommer kategorisch ausgeschlossen.

Eine Hiobsbotschaft für den Austragungsort München, in dem vier Spiele des paneuropäischen Turniers stattfinden sollten - und in dem aber seit über einem Jahr keine Zuschauer mehr zu den Partien zugelassen sind. Die Ankündigung der UEFA hatte in München großen Protest hervorgerufen, unter anderem Oberbürgermeister Dieter Reiter zeigte sich von Ceferins Aussagen schwer irritiert.