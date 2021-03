NBA: Dramen von Ex-Spielern der Dallas Mavericks Bradley, Odom und West

Der schreckliche Unfall von Shawn Bradley erschüttert die Dallas Mavericks. Es ist nicht das erste Drama um einen ehemaligen Mavs-Profi in den letzten Jahren.

Wie die Mavs bekannt gaben, war der Deutsch-US-Amerikaner, der bei der EM 2001 für die deutsche Nationalmannschaft auflief, bereits am 20. Januar von hinten von einem Auto erfasst worden, während er in der Nähe seines Hauses in St. George/Utah mit dem Fahrrad fuhr. Dabei erlitt er eine traumatische Rückenmarksverletzung, die den 48-Jährigen gelähmt zurücklässt.