Frenzel: WM war für Kombinierer "kein Fiasko"

Frankfurt am Main (SID) - Rekordweltmeister Erik Frenzel hält die mediale Kritik an den deutschen Kombinierern nach der Heim-WM in Oberstdorf für deutlich überzogen. "Ich fand es sehr unverhältnismäßig, wie über uns berichtet wurde", sagte der 32-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Am Ende kommt auch immer ein Quäntchen Glück hinzu. Wir haben zwei Medaillen gewonnen. Die unverhältnismäßig negative Berichterstattung war für mich nicht angebracht und nicht fair."