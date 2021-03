NBA: Dallas Mavericks und Luka Doncic siegen gegen Clippers

Gegen die Los Angeles Clippers setzte sich das Team von Trainer Rick Carlisle mit 105:89 durch und revanchierte sich damit sowohl für die 99:109-Pleite zwei Tage zuvor als auch für das Erstrundenaus in den Playoffs der vergangenen Saison. Doncic überragte mit 42 Punkten, sechs Rebounds und neun Assists.

"Sie sind ein wirklich gutes Defensivteam. Back-to-Back-Spiele wie in den Playoffs sind ziemlich hart. Deshalb müssen wir für die Playoffs bereit sein, wenn wir es schaffen", sagte der Slowene. (SERVICE: Die Tabellen der NBA)

Clippers-Coach lobt Doncic

Unterstützung gab es von Josh Richardson, der 14 Punkte erzielte und vor allem defensiv ein Impulsgeber war. Der Shooting Guard sorgte bereits in der ersten Halbzeit für zwei wichtige Steals. "Das gab den Ton für das Spiel an", sagte Carlisle über die frühen Steals. "Das ist einfach ein Signal für jeden in der Arena, dass wir hier sind."