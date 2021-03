FC Bayern: Aussprache zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic

Flick erklärt: So lief die Aussprache mit Brazzo

Doch wie Flick am Donnerstagabend verriet, gab es eine Annäherung.

"Wir sind heute aufeinander zu gegangen und haben das aus der Welt geschafft, ganz im Sinne des Vereins", erklärte Flick nach dem 2:1-Erfolg der Münchner gegen Lazio Rom in der Champions League.

Bayern-Trainer Flick nimmt Salihamidzic in Schutz

"Gerade in der Corona-Zeit ist es auch für einen Sportvorstand nicht einfach, Spieler zu holen. Dann haben wir gesagt, wir wollen in der Breite Spieler dazu nehmen. Das haben wie gemacht. Deshalb ist die Breite auch gut besetzt", erklärte der FCB-Coach.

"Es ist auch zu lesen, dass Leroy (Sané, d. Red.) nicht mein Wunschspieler gewesen wäre, ich hätte eher Werner und Havertz gewollt. Ich hätte am liebsten alle drei. Das weiß Brazzo genauso", führte er weiter aus. "Aber wir haben uns alle für Leroy entschieden. Er zeigt, was für eine Qualität er hat." ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Kimmich wünscht sich weniger Zündstoff

"Man bekommt es natürlich mit, was außerhalb geschrieben wird, was da diskutiert wird. Am Ende des Tages wäre es natürlich schöner, wenn bei dem Erfolg, der gerade da ist, auch Ruhe einkehrt und wir nicht von intern Zündstoff nach außen geben", machte der deutsche Nationalspieler deutlich, betonte aber, dass die sportlichen Leistungen nicht darunter leiden würden.