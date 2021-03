Radprofi Jannik Steimle stürzt in Belgien schwer

Der 24-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step kam am Mittwoch in der Schlussphase des Wettbewerbs in Belgien zu Fall, blieb zunächst reglos liegen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Tageszeitung Het Laatste Nieuws am Abend berichtete, erlitt Steimle einen Bruch des Schlüsselbeins, über weitere Verletzungen wurde aber zunächst nichts bekannt (Deutsche Rad-Hoffnung sprach vor erster Grand Tour bei SPORT1).