Lukas Podolski mit Tor: Antalyaspor zieht ins Pokal-Finale ein

Lukas Podolski darf auf einen weiteren Titel in seiner Karriere hoffen. Der Weltmeister von 2014 schießt sein Team ins Pokalfinale.

Der türkische Erstligist bezwang am Mittwochabend Alanya mit 2:0 (1:0), nachdem er gegen denselben Gegner erst am Samstag im Ligabetrieb 0:4 verloren hatte. Im Finale wartet der neunmalige Pokalsieger Besiktas Istanbul.

Podolski stand für Antalya in der Startformation und bestätigte seinen Einsatz durch die 1:0-Führung in der 18. Minute. Hakan Özmert (82.) erhöhte in der Schlussphase zum Endstand.