FC Bayern: Nübel für Neuer im Tor - Coman fehlt

Ersatztorwart Alexander Nübel darf sein drittes Pflichtspiel für Bayern München bestreiten. Der 24-Jährige ersetzt Stammkeeper und Kapitän Manuel Neuer, der wegen einer Erkältung für das Achtelfinal-Rückspiel des Rekordmeisters in der Champions League am Mittwochabend gegen Lazio Rom passen muss. Bisher war Nübel, der im Sommer von Schalke 04 nach München gewechselt war, einmal in der Königsklasse und einmal im DFB-Pokal zum Einsatz gekommen.