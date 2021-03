Früherer Nowitzki-Teamkollege Bradley nach Unfall querschnittsgelähmt

Bradley (2,29 m), Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners, wurde 1993 in der NBA von den Philadelphia 76ers gedraftet. 1997 wechselte er nach Dallas und spielte dort nach der Verpflichtung Nowitzkis von 1999 bis 2005 an dessen Seite. Danach beendete er seine Karriere. 2001 nahm Bradley im DBB-Trikot an der EM in der Türkei teil. Die deutsche Mannschaft wurde Vierter.