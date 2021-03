Handball, Bundesliga: THW Kiel besiegt Coburg und klettert auf Platz zwei

Titelverteidiger THW Kiel hat zum Auftakt des Schlussspurts der Handball-Bundesliga einen Pflichtsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha kam bei Schlusslicht HSC Coburg am Mittwochabend zu einem 37:32 (19:15) und kletterte damit auf Rang zwei. Mit nun 29:3 Punkten liegt Kiel dicht hinter Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (32:4), der bereits zwei Spiele mehr absolviert hat.

Bis zum Ende der Saison im Juni stehen noch 22 Spiele allein in der Liga an. Zieht der Champions-League-Sieger erneut ins Final Four der Königsklasse ein, werden es noch deutlich mehr.