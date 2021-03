Rio Ferdinand will Erling Haaland unbedingt bei Manchester United sehen. Dafür müsse der englische Top-Klub auch "mit dem Teufel tanzen".

Ein Team, das immer wieder mit dem BVB-Star in Verbindung gebracht wird, ist Manchester United. Und geht es nach Vereinslegende Rio Ferdinand, müssen die Red Devils Haaland unbedingt holen.

"Sie müssen alles geben, um Haaland zu bekommen", sagte Ferdinand in seiner Youtube-Show Vibe with Five.