MotoGP-Comeback naht: Marquez wieder auf der Rennstrecke

Das Comeback rückt näher: Weniger als zwei Wochen vor dem Saisonstart ist der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez auf die Rennstrecke zurückgekehrt. Der Spanier drehte auf dem Kurs in Barcelona seine Runden und darf damit acht Monate nach einem Oberarmbruch auf die Teilnahme am Auftakt in Katar (28. März) hoffen.