Felix Magath: Darum ließ Schalke 04 Manuel Neuer zum FC Bayern ziehen

Manuel Neuer wechselte im Juli 2011 für eine Basis-Ablösesumme von 20 Millionen Euro, die über die Jahre laut transfermarkt.de auf 30 Millionen angestiegen ist, vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München. Neuer hatte sich in Gelsenkirchen zum Nationalkeeper entwickelt.

Neuer-Verlust: "Dafür musste der Trainer geradestehen"

"Schalke wollte möglichst viel Erlös für den Torhüter Manuel Neuer", berichtete die Trainer-Legende in einem Interview mit der NZZ : "Dass mit ihm aber Qualität verloren ging, störte im Klub weniger, dafür musste dann der Trainer geradestehen, der Neuer gerne gehalten hätte."

Denn Magath wollte Neuer lieber behalten und zur Not ablösefrei ziehen lassen und wurde bereits im März 2011 von seinen Aufgaben als Schalke-Trainer und -Manager entbunden – also noch Monate vor dem Vollzug des Transfers.

Magath: Musste wegen Neuer gehen

"Ich denke, das war ein Knackpunkt. Denn natürlich hat man mich dann von Schalker Seite angesprochen, man müsse den Manuel Neuer verkaufen", meinte der 67-Jährige, der im Mai 2009 in Gelsenkirchen übernommen hatte, zuletzt im Bild -Podcast "Phrasenmäher" : "Ich hab dann gesagt: Nee, den verkaufen wir nicht. Das mache ich nicht mit."

Deshalb habe sich Klub-Boss Clemens Tönnies gegen ihn gestellt. Unter Magath hatte Schalke zu diesem Zeitpunkt das Endspiel im DFB-Pokal und das Viertelfinale der Champions League erreicht. Allerdings stand der Klub in der Bundesliga nur auf Platz zehn, zudem gab es Kritik an seiner Transferpolitik.

Er hätte mit Neuer "eine große Chance gesehen, in die Champions League zu kommen", ergänzte Magath in der NZZ: "Und diese rund 20 Millionen Euro, die Bayern für Neuer bot, hätten wir in diesem Wettbewerb locker von der UEFA eingenommen."