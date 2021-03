Fürste: Rückkehr des Breitensports wichtiger als Zuschauer bei Fußball-EM

Moritz Fürste hält es in der derzeitigen Situation für wenig entscheidend, ob die Fußball-EM im Sommer mit Zuschauern in den Stadien stattfindet.

Der zweimalige Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste hält es in der derzeitigen Pandemie-Situation für wenig entscheidend, ob die Fußball-EM im Sommer mit Zuschauern in den Stadien stattfindet. "Was wir als letztes öffnen müssen, ist glaube ich eine Fußball-EM", sagte der 36-Jährige dem SID am Rande der Eröffnung eines Schnelltestzentrums in Hamburg.