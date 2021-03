Ski alpin: Ex-Weltmeister Hannes Reichelt beendet Karriere

Skirennläufer Hannes Reichelt beendet nach zwei Jahrzehnten im Weltcup seine Karriere. Der mittlerweile 40 Jahre alte Österreicher teilte am Rande des Saisonfinales in Lenzerheide/Schweiz mit, er habe "das Gefühl gehabt, dass nach 20 Jahren im Skiweltcup der Zeitpunkt gekommen ist, mich zu verabschieden". ( Ski alpin: Alle Rennen im LIVETICKER )

Bei den Rennen habe er sich zuletzt "zunehmend schwergetan, mich zu überwinden und an das Limit zu gehen".

Größter Erfolg von Reichelt war der Gewinn der Goldmedaille im Super-G bei der WM 2015. Bei der WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen hatte er bereits Silber in dieser Disziplin geholt, drei Jahre zuvor die kleine Weltcup-Kristallkugel.

Reichelt gewinnt 2014 in Kitzbühel

Der Salzburger siegte außerdem 13 Mal im Weltcup, darunter 2014 bei der Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel. Insgesamt 46 Mal fuhr er im Weltcup auf das Siegerpodest. ( Ski alpin: Alle Weltcup-Stände )

Im Dezember 2019 hatte sich Reichelt bei der Abfahrt in Bormio einen Kreuzbandriss zugezogen, seine Versuche, in diesem Winter an seine alte Form anzuknüpfen, brachten nicht den gewünschten Erfolg.