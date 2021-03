Fan-Rückkehr in Spanien für Mitte April geplant

Fußball-Fans in Spanien dürfen trotz der Corona-Pandemie für die zweite April-Hälfte auf eine Rückkehr in die Stadien hoffen.

Fußball-Fans in Spanien dürfen trotz der Corona-Pandemie für die zweite April-Hälfte auf eine Rückkehr in die Stadien hoffen. Ligachef Javier Tebas stellte am Mittwoch in einem Pressegespräch die Zulassung von Zuschauern in den Arenen ab der dritten April-Woche in Aussicht. Einen genauen Termin nannte Tebas allerdings noch ebenso wenig wie eine Größenordnung für die Anzahl von Zuschauern. Spanische Medien spekulierten jedoch über eine Auslastungsquote von 20 bis 25 Prozent.