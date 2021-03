Länderspiel-Abstellungen: Leipzig schickt keine Spieler in Corona-Mutationsgebiete

Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird in der anstehenden Länderspielpause keine Nationalspieler in Corona-Mutationsgebiete schicken.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird in der anstehenden Länderspielpause keine Nationalspieler in Corona-Mutationsgebiete schicken. Dies teilte Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch mit. "Wir können sagen, dass wir keinen Spieler in Risikovariantengebiete entsenden werden, sodass eine 14-tägige Quarantäne danach notwendig wäre", so Nagelsmann vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Arminia Bielefeld.