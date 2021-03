Machtkampf auf Schalke: Anderbrügge und Co. gehen auf Vereinsführung zu

Im Machtkampf beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 geht die Interessengruppe um Eurofighter Ingo Anderbrügge auf die Vereinsführung zu. "Es geht nicht um persönliche Eitelkeiten", sagte Ulrich Paetzel, Vorstandvorsitzender der Emschergenossenschaft, als Sprecher in einer Presserunde für ausgewählte Journalisten am Mittwoch laut WAZ und kündigte ein Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Buchta an: "Wir bieten unsere Hilfe an."