Zuschauer-Garantie: Freitag und Reiter kritisieren UEFA

Die SPD-Politikerin verwies die UEFA zudem verbal in die Schranken. "Noch ist es allerdings so, dass nicht die UEFA entscheidet, unter welchen Bedingungen die Spiele stattfinden werden, sondern dass staatlich erlassene Maßnahmen Geltung haben", äußerte Freitag: "Niemand weiß, wie die Situation in wenigen Monaten sein wird, aber ich erwarte, dass in Deutschland der Gesundheitsschutz grundsätzlich einen höheren Stellenwert hat als Forderungen eines Sportverbandes. Wenn andere Länder einknicken, ist es so. Deutschland, Bayern oder die Stadt München sollte da allerdings nicht zugehören."