Herpes-Infektion: Weltverband vermeldet 17 tote Pferde

In acht Fällen handelt es sich um Pferde deutscher Reiter. Das Virus war im Februar bei einem internationalen Turnier in Valencia/Spanien ausgebrochen.

Die FEI hat wegen der Ansteckungsgefahr sämtliche internationalen Turniere bis zum 11. April ausgesetzt. Die deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat die nationalen Turniere bis zum 28. März abgesagt und will am Montag über eine mögliche Verlängerung der Frist in Absprache mit den Landesverbänden entscheiden.