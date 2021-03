Joachim Löw reagiert auf Drohbrief gegen Alfred Gislason

"Ich kann mir kaum vorstellen, was so eine Drohung in einem Menschen auslöst. Alfred, ich und viele Menschen stehen an Deiner Seite", erklärte Löw in einem Statement des DFB. Der Weltmeister-Coach von 2014 richtete warme Worte an den gebürtigen Isländer, der seit vielen Jahren die Handball-Szene in Deutschland prägt: "Du bist ein grandioser Bundestrainer, und wir sind stolz auf Dich und Deine Mannschaft."