PGA Tour: Tiger Woods unterschreibt langfristig bei 2K

Golf-Superstar Tiger Woods hat einen langfristigen Deal mit Games-Publisher 2K unterzeichnet. Er soll auch an der Entwicklung zukünftiger PGA Tour-Ableger mitarbeiten.

2K hat den Abschluss eines exklusiven Langzeitvertrags mit Tiger Woods verkündet, einer der größten Legenden in der Geschichte des Golfsports. Darüber hinaus wurde die Übernahme des im Privatbesitz befindlichen Unternehmens HB Studios Multimedia Ltd. beschlossen, Entwickler des hochgelobten und erfolgreichen PGA TOUR® 2K21 sowie der The Golf Club-Reihe. Die Transaktion soll im ersten Kalenderquartal 2021 vollzogen werden, je nach Abschlussbedingungen. Finanzielle Details beider Vereinbarungen wurden nicht bekanntgegeben.